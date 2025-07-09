ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesine p fıkrasına göre, 07.08.2024 tarih ve 84 Sayılı Belediye Meclis Kararına istinaden, Mimar Sinan Mahallesi, Erzurum Dede 1. Cadde, No:33 adresinde bulunan Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Hastanesinde hizmet vermek üzere aşağıda tabloda belirtilen 5 adet (T) ticari taksi plakası 10 yıl süreyle ruhsat verilmesi şartıyla;

SN PLAKA NO 10 YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL/KDV DAHİL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 1. 19 T0002 960.000,00 96.000,00.- 2. 19 T0003 960.000,00 96.000,00.- 3. 19 T0004 960.000,00 96.000,00.- 4. 19 T0007 960.000,00 96.000,00.- 5. 19 T0009 960.000,00 96.000,00.-

Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma suretiyle şartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname 10.000,00 TL karşılığında Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 23.07.2025 Çarşamba günü saat: 14.00’de Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- T.C.Vatandaşı olmaları B- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi C- Nüfus İdarelerinden veya e-devlet üzerinden alınmış Çorum Merkez ve/veya Merkez İlçeye bağlı köylerde ikamet ettiğini gösteren ikametgah belgesi, D- Tebligat için adres gösterilmesi, E- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, F- Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz, G- Adli sicil kaydı (Gerçek Kişiler için), Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından alınmış iyi hal kağıtları, H- İhaleye katılacak olanların İdareye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı, İ- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, İlgili Kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) J- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) K- 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddesi ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “Mesleki Saygınlık” hallerinden sabıka kaydının bulunmadığına dair belge. Keyfiyet ilan olunur.