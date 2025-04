Bu yıl 485'inci kez kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinde saçımı yapılacak olan 8 ton mesir macununun yapımı geleneksel yöntemlerle devam ediyor. Üretiminden paketlemesine kadar kadınların çalıştığı imalathanede hareketli günler yaşanırken, 27 Nisan Pazar Günü on binlerce insan şifalı mesir macunundan kapabilmek için birbiriyle yarışacak.

UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve 21 Mart tarihinde Nevruz Bayramı şenlikleri ile başlayan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinde saçımı yapılacak 8 ton Mesir Macunu yapımı geleneklere uygun bir şekilde kadınların elinden devam ediyor.

21 Mart Nevruz Bayramında temsili karma töreni ile başlayan mesir macunu üretimi geleneksel yöntemlerle devam ediyor. 27 Nisan tarihinde saçımı yapılacak olan 8 ton mesir macununun yapımına devam ettiğini kaydeden Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, kadınların elinden geleneklere uygun olarak üretimin ara verilmeden devam ettiğini söyledi.

Başkan Tanık, "485'inci kez kutlanacak olan Mesir Festivali 22-27 Nisan arasında kutlanacak ve 27 Nisan Pazar günü geleneksel saçım töreni ile sona erecek. Valiliğimiz, büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz ile turizm derneğimiz olarak çalışmalarımız geleneğe uygun bir şekilde başladı. Bu sene saçılacak mesir macunumuzu hazırlıyoruz. Geçen sene 7 ton mesir macunu saçılmıştı, bu sene 8 ton saçılacak. Mesir, Manisa için çok önemli bir gelenek, çok büyük bir inanış, insanlar bir tek mesir macunu kapmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Tabii burada en önemli etken önce şifa ve bunun arkasında bayram havası içinde Mesir Festivali şenliğe dönüştü ve hem Manisa'nın hem de ülkemizin tanıtımında çok önemli bir rolü var. Bu yıl sosyal ve kültürel anlamda herkese yönelik faaliyetlerin olacağı çok dolu bir program ile kutlayacağız. Festivallerin amacı o ülkenin o şehrin kültürüne, turizmine ve ekonomisine canlılık getirmektedir. Bu anlamda ilimize çok önemli fayda sağlayacağına inanıyoruz. Kazasız belasız bir şekilde 485'inci kez kutlayacağız. Katkı veren herkese derneğimiz adına teşekkür ediyor ve herkesi festivalimize davet ediyorum." diye konuştu.

MESİR DUASI 25 NİSAN’DA

Manisa 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivalinin 27 Nisan Pazar günü saçım töreni ile sona ereceğini vurgulayan Başkan Tanık, saçılacak 8 ton mesir macununun her yıl olduğu gibi bu yıl da şifa duasının okunacağını hatırlattı.

Başkan Tanık, "Saçım töreni 27 Nisan Pazar günü yapılacak ancak onun öncesinde 25 Nisan Cuma günü her yıl yaptığımız gibi cuma namazı sonrası duası okunacak. O da geleneksel hale geldi. 27 Nisan'da saçımı yapılacak 8 ton Mesir Macununun hepsi hazırlanmış olacak ve protokolümüzün de katılımıyla birlikte derneğimiz imalathanesinde hazırlamış olduğumuz mesir macunlarını üzerine okumasına yapıyoruz. İnsanlarımız, Sultan Camiinden saçılan mesir macunlarının okunmuş olduğuna inanıyorlar. Gerçekten de öyle. 27 Nisan Günü okunmuş Mesir macunları saçımı yapılacak. Biz de duasını yaptırarak bu inanışın altını doldurmuş oluyoruz. Okunmuş olan şifalı mesir macunlarını vatandaşlarımızla buluşturmuş oluyoruz." dedi.

Mesir üretiminin kadınlara istihdam sağladığını vurgulayan Başkan Tanık, derneğin imalathanesinde 20 yılı aşkın süredir çalışmaya devam eden kadınlar tarafından yılın 365 günü üretimin devam ettiğini söyledi.

Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneğine bağlı imalathanede 20 yıldır çalıştığını anlatan Fatma Suna, "Benim ilk işyeri burası ve 20 yıldır mesir üretiminde çalışıyorum. Festivale hazırlanmak bizim için çok farklı, şifa dağıtıyor olmak çok heyecanlı ve onur verici oluyor. Hummalı bir çalışma içerisine girdik, şifa niyetine macunlarımızı saçacağız." dedi.

Dernek imalathanesinde 21 yıldır mesir macunu üretiminde görev yapan Birgül Arda ise, "Çalışmanın yanında manevi yönü bizim için daha değerli, halkımıza şifa dağıtmak güzel bir duygu, inşallah herkese şifa olur." dedi.

Üretimde 20 yıldır çalışan Fatma Arslan ise geleneklere en uygun şekilde ürettikleri mesir macununun herkese şifa getirmesi dileklerini iletti.

TARİHÇESİ

Mesir macunu, 41 çeşit baharat ve şifalı ottan oluşan bir macun çeşididir. İlk olarak Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan hastalanınca dönemin ünlü ve başarılı hekimi Merkez Efendi tarafından kullanılmıştır. Daha sonra halk tarafından ilgi görünce halka da dağıtılmaya başlanmıştır. Günümüzde Mesir Macunu Nevruz gününde 21 Mart'ta Manisa'daki Sultan Camii Darüşşifasında yapılan dua töreni ile karılmaya başlanır ve 21 Mart'ı takip eden hafta boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kutlanan Mesir Şenlikleri'nin kutlandığı haftanın son gününde (Pazar günü) macun Sultan Camii kubbe ve minarelerinden halka saçılmaktadır. Mesir macununun genel özellikleri, hoş lezzeti ve kokusudur. Vücuda kuvvet, kalbe ferahlık verir, damağı kuvvetlendirir, dikkati arttırır, siniri yatıştırır, nefes darlığı, baş dönmesi, sırt, bel ağrısı, siyatik ve romatizmaya iyi gelir, kanı temizler, göğsü yumuşatır, idrar zorluğunu giderir ve iştah açar.

41 ÇEŞİT BAHARAT

485 yıldır hazırlanan mesir macunu içerisinde bulunan baharatlar şöyle: "Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu ve karahalile."

Editör: İHA AJANS