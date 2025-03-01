Bugün Iğdır FK ile Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 27.hafta maçında karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde 441’inci kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK bugüne kadar 440 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen 191 galibiyet, 120 beraberlik ve 129 yenilgi alarak 693 puan toplarken, attığı 630 gole karşılık 460 gol yedi.

Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda çıktığı 220 maçta ise 77 galibiyet, 60 beraberlik, 83 yenilgi aldı. Hanesine 291 puan yazdıran kırmızı-siyahlılar attıkları 267 gole karşılık kalelerinde 253 gole engel olamadılar.