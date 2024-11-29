OSMANCIK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

400 Kva Trafo- ENH ile AG Bağlantı Elemanları Montajlı Mal Alım İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/1642700

1-İdarenin

a) Adı :OSMANCIK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi:GÜNEY MAHALLESI ÇORUM CADDESİ 2 19500 OSMANCIK/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası:3646112313 - 3646112313

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı :400 Kva Trafo- ENH ile AG Bağlantı Elemanları Montajlı Mal Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı:1 Adet (Projeye uygun) 400 Kva Trafo- ENH ile AG Bağlantı Elemanları Montajlı Mal Alım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Osmancık hizmet kampüsü yanında bulunan asfalt üretim tesisi

ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmeyi imzalamaya müteakip, 30 takvim günü içerisinde (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Teknik Şartnameleri ve İhale Teknik Şartnamesine uygun olarak) montaj edilerek sistem çalışır vaziyette TEDAŞ’a kabulü yaptırılıp idareye teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi :sözleşmenin onayına müteakip

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :09.12.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Osmancık Belediye Başkanlığı İhale Toplantı Salonu Güney Mahallesi Çorum Caddesi No:2 19500 Osmancık/ÇORUM

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.