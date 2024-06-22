Olay, Üsküdar Altunizade'de bulunan ve dron satışı yapılan bir mağazada 13 Haziran sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, mağazanın önüne lüks otomobil ile gelen bir grup hırsız, yanlarında getirdikleri çeşitli araç gereçler ile dükkanın kepengini zorlayarak açtı. İçeriye giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan dron, dron aparatları, kamera ve çeşitli teknolojik ürünleri çalarak otomobilin bagajına ve koltuklarına koydu. Hırsızlar çaldıkları teknolojik ürünler ile beraber olay yerinden kaçarken dükkandaki alarmın devreye girmesiyle dükkan sahipleri olaydan haberdar oldu. Çalınan teknolojik ürünlerden 8 adetinin aktif edildiğini belirten mağaza yetkilisi Mehmet Mannasoğlu, durumu polis ekiplerine bildirdiklerini ifade etti.

Mehmet Mannasoğlu, "Olay 13 Haziran sabahı başımıza geldi. Lüks bir araçla birlikte buraya geliyorlar, aracın içerisinden çıkan ekipmanlarla kepengin yan kanallarını zorluyorlar. Kepengi oradan ayırıyorlar ve içeri girip içeriden ürünleri teker teker toparlıyorlar. Daha sonra alarmımız çalıyor. Alarm çalınca polis merkezini aradık, bilgi verdik. Kameralardan da görüntülere bakmaya başladık, bu sayede içeriye hırsızların girmiş olduğunu anladık. Zararımız 2 milyon civarında. Ayrıca cihazlar hem hobi amaçlı hem profesyonel hem de endüstriyel amaçlı olan cihazlar. Bu cihazlar her türlü emellerde kullanılabilir. Çalıntı olan cihazlar piyasada çok düşük fiyatlara satmaya çalışıyorlar. Çalınan bazı cihazları seri numaralarından sistemden gördük, takip edebiliyoruz. Alan kişilere dikkat etmelerini öneriyorum. 8 tane cihazın aktive edildiğini sistemden gördük. Buradan takiplerini gerçekleştireceğiz, kolluk kuvvetlerine de bunları bildireceğiz” dedi.

Öte yandan hırsızların dükkanın kepengini zorlayarak içeri girdikleri ve dükkandaki ürünleri çaldıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.