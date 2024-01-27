8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde heyecan 10.hafta maçları ile devam edecek.

Geçtiğimiz hafta Gülabibeyspor’u 3-0 yenerek liderlik koltuğunu devralan Mimar Sinanspor, yarın Çorum’da kritik bir maça çıkacak. Merkez Devane Sahası’nda saat 14.00’de başlayacak maçta İskilipspor ile karşı karşıya gelecek olan Mimar Sinanspor bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor.

Mimar Sinanspor’un en yakın takipçisi Gülabibeyspor ise Çorum’da oynanacak maçta Alaca Belediyespor’u konuk edecek. İtfaiye Sahası’nda oynanacak olan bu karşılaşma da saat 14.00’de başlayacak. Devane Sahası’nda saat 11.30’da oynanacak olan günün diğer maçında H.E.Kültürspor ile Ulukavakspor karşı karşıya gelirken, Kargı İlçe Sahası’nda saat 14.00’de başlayacak maçta ise Kargıserispor ile İskilipgücü karşılaşacak.