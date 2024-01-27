Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Ümraniyespor, Dünyaca ünlü eski futbolcu Nicolas Anelka’yı üst düzey yönetici (CEO) görevine getirdi.

Ümraniyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Hoş geldin profesör. Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Eski Fransız milli futbolcu Nicolas Anelka, Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi büyük kulüplerde oynamış ve Türkiye’de de Fenerbahçe forması giymişti.