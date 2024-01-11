Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve özel hastaneler 2023 yılında da milyonlarca muayene hizmeti verdi. Samsun’da 2023 yılında 11 milyon 400 bin muayene hizmeti aile sağlığı merkezlerinde, 13 milyon 400 bin muayene hizmeti ise hastanelerde olmak üzere toplamda 24,8 milyon muayene işlemi yapıldı. Hastanelerde yapılan muayenenin yüzde 80’i kamu hastanelerinde gerçekleşti. Samsun’da her 10 hastanın 8’i Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde hizmet aldı.



Samsun’da hizmet veren kamu, üniversite ve özel sağlık tesisleriyle, birinci basamak sağlık tesislerinin 2023 yılı hizmet verileri hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, “İlimizde her sene sağlık tesislerimize muayene için başvuran hasta sayılarımız artıyor. Bu tabloya rağmen Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlık vizyonu, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan yatırımlar ve düzenli sağlık çalışanı istihdamı sayesinde hasta sayısındaki bu artışa rağmen nitelikli sağlık hizmeti sunabilecek imkânlara da sahip oluyoruz. Yoğun bakımlar dahil 5 bin 293 tescilli yatağa sahip ilimizde inşaatı devam eden bin 103 yataklı Samsun Şehir Hastanemiz ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemiz gibi yeni sağlık yatırımları ile bu sayının 7 bin yatak civarına hızla yükselmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede 2023 yılı muayene verilerine baktığımızda Samsun’da kamu, özel, üniversite hastanelerimiz ve birinci basamak sağlık tesislerimizde toplam 24,8 milyon muayene işlemi yapıldığını görüyoruz. Bu tablo 1,4 milyona yakın nüfusa sahip Samsunumuzda neredeyse kişi başına 18 muayene hizmeti sunulduğunu yani sağlık çalışanlarımızın muazzam ve özverili bir çalışma yaptığını bize gösteriyor. Sadece Sağlık Müdürlüğümüze bağlı kamu hastanelerimizde günlük ortalama muayene sayısının 30 binin üzerinde” diye konuştu.



“ÇORUM’DAN DA HASTALER GELİYOR”

Samsun’daki sağlık hizmetlerinde yararlanmak için birçok farklı şehirden vatandaşların kente geldiğini ifade eden Müdür Uras, “Her 10 hastamızın 8’i kamu hastanelerimizden hizmet alıyor. Hastanelerimize sadece ilimizden değil Tokat’tan Çorum’a, Amasya’dan Sivas’a, Ordu'dan Trabzon’a pek çok çevre ilden de hasta geliyor. Sadece il merkezinde bulunan iki kamu hastanemiz olan Samsun Eğitim Araştırma ve Gazi Devlet Hastanelerimizde yıllık muayene sayısı 4,2 milyonu aştı. Neredeyse Samsun nüfusunun 3 katı insanımızı bu iki hastanemiz muayene etmiş durumda. Muayene istatistiklerinde bu hastanelerimizi 1,2 milyon muayeneyle Çarşamba Devlet, 1,1 milyon muayeneyle Bafra Devlet, 566 bin muayeneyle ise Vezirköprü Devlet Hastanemiz takip ediyor. En çok hasta bakan bu 5 hastanemiz kamu hastanelerimizdeki muayenelerin yüzde 80’ini yaparak adeta Samsunumuzun ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri yükünü çekiyorlar. 2023 yılında 280 bin hastamızın yatarak tedavi gördüğü ilimizde, 3 milyon 100 hastamız acil servis, 1,3 milyon hastamız diş muayene, 568 bin hastamız tomografi, 363 bin hastamız (MR) hizmeti aldı. Sadece bu veriler bile ilimizde sunulan sağlık hizmetinin hem şehrimizin hem de bölge insanımız için önemini vurgulamak adına yeterli veriler. İnşallah 2024 yılı içinde yapacağımız yeni yatırım ve düzenlemelerle bu özverili hizmeti olduğundan çok daha nitelikli bir hale getirme noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu başarılı çalışmada emeği olan tüm sağlık çalışanlarımıza halkımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.