Trafik kazası: 1 yaralı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sungurlu 04.09.2020, 16:32
308
Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasemin D. idaresindeki 18 AA 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
|İmsak
|04:35
|Güneş
|06:03
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:38