Trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasemin D. idaresindeki 18 AA 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.