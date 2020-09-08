Son Dakika

Sungurlu'da belediye sosyal tesisleri dezenfekte edildi

Sungurlu Belediye Başkanlığına ait sosyal tesislerde dezenfektan çalışmaları aralıksız devam ediyor. 

Sungurlu 08.09.2020, 16:07
149
Sungurlu'da belediye sosyal tesisleri dezenfekte edildi

Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kafeteryalarda, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli periyotlarla ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları yapılıyor. 
Konuya ilişkin olarak Belediye'den yapılan açıklamada,"Sungurlu Belediyesi olarak göstermiş olduğumuz hassasiyeti vatandaşlarımızın da aynı şekilde göstermesini rica eder, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak adına maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız" dendi. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
24°
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 08 Eylül 2020
İmsak 04:40
Güneş 06:07
Öğle 12:43
İkindi 16:18
Akşam 19:09
Yatsı 20:30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@