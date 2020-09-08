Flaş Haber“Çorum iyiye gitmiyor”
Sungurlu'da belediye sosyal tesisleri dezenfekte edildi
Sungurlu Belediye Başkanlığına ait sosyal tesislerde dezenfektan çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Sungurlu 08.09.2020, 16:07
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Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kafeteryalarda, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli periyotlarla ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları yapılıyor.
Konuya ilişkin olarak Belediye'den yapılan açıklamada,"Sungurlu Belediyesi olarak göstermiş olduğumuz hassasiyeti vatandaşlarımızın da aynı şekilde göstermesini rica eder, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak adına maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız" dendi.
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