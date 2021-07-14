İstiklal Marşı'nı en güzel o okudu

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün millî, manevi ve tarihi önemini kavratmak; vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak; millî birliğimiz ve varlığımız ile uluslararası barış ve dostluk düşüncelerini kuvvetlendirmek amacıyla 'İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100. Yıl Dönümü' kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler arasında "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada Sungurlu’da ilkokullar arasında Sunguroğlu İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi Melek Akyol ilçe birinciliğini kazandı. Sunguroğlu İlkokulu okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Öğrencimizi ve ailemizi tebrik ediyor, öğrencimizin başarılarının devamını diliyoruz” denildi.