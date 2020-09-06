Alb. Işık’tan Şahiner‘e ziyaret

İYİ Parti İl Genel Meclis üyesi Ercan Şahin’in de katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Abdulkadir Şahiner, konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı verilen hediyelerle sona erdi.

(Haber Merkezi)