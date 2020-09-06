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Alb. Işık’tan Şahiner‘e ziyaret

Çorum Asker Alma Bölge Başkanı ve Garnizon Komutanı Ferhan Işık ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Sungurlu 06.09.2020, 18:52
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Alb. Işık’tan Şahiner‘e ziyaret

İYİ Parti İl Genel Meclis üyesi Ercan Şahin’in de katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Abdulkadir Şahiner, konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı verilen hediyelerle sona erdi.

(Haber Merkezi)

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