Veteranlar sahaya indi

Yeni sezonda Orta Karadeniz Grubu’nda mücadele edecek olan Çorum Hattuşa Veteranlar 2 No’lu Sentetik Saha’da gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezonun startını verdi. Hattuşa Veteranlar takım sorumlusu Salih Öztürk, 25 kişilik takım kadrosu oluşturduklarını ve bu kadro ile yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Haftada iki gün 2 No’lu Sentetik Saha’da yapacakları antrenmanla yeni sezona hazırlanacaklarını belirten Öztürk, hedeflerinin bu yılda grup şampiyonluğu ve Türkiye finallerinde mücadele etmek olduğunu ifade etti.

Bu yıl gruptaki takım sayısının dokuza çıktığını ve daha zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini belirten takım sorumlusu Salih Öztürk, “Grubumuzda zorlu rakipler var bizde bu zorlu mücadeleye en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmalara başladık. Yaşanan pandemi süreci nedeni ile çalışmalarımızda gereken tedbirleri alarak hazırlıklarımızı sürdüreceğiz’ dedi.

Takım Sorumlusu Salih Öztürk antrenman yapmak için kendilerine her türlü kolaylığı gösteren ve destek veren Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e teşekkür etti.

(Spor Servisi)