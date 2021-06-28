TÜFAD’da Yasin Aksoy dönemi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nde (TÜFAD) Genel Kurul yapıldı. Remzi Karahan’ın aday olmadığı Genel Kurul’da tek liste ile girilen seçim sonucunda yeni yönetim kurulu oluştu. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda yapılan Genel Kurul’a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sefer Kurtaran, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, Hakem Atama Sorumlusu Özgür Demirci, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ahmet Ecevit. Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Çorum Şube Başkanı Rıfat Kara ve futbol antrenörleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından divan heyetinin seçimi sonrasında gündem maddelerine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, tahmini bütçe, gelir gider bütçelerinin oylanarak kabul edilmesinin ardından yeni yönetim kurulu seçimine geçildi.

Tek listenin verildiği genel kurulda Yasin Ecevit Aksoy başkanlığındaki yönetim kurulunda Hayrettin Karaca, Hüseyin Eğer, Sadık Tahin Bıyıkoğlu, Yetgin Özbey, Mustafa Veran, Bayram Aydın, Barış Kılıç, Serhat Gökşen, İsmail Atalay Baydur, Lütfullah Demir, Ömer Özer, Menderes Özarslan, Hamit Işık ve Ersel Şahin yer aldı.

Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine Alparslan Hoşgör, Hakverdi Konca, Görkem Aykut Gürbüz, Orhan Topal, Bülent Keskin, Yaşar Kabakcı,. Kenan Aşkan, İsmail Topuz, İsmail Sırıklı, Hüseyin Mert, Arslan Doğan, Recep Köprülü, Galip Gökmen, Selahattin Karaca ve Arif Ceylan yer aldı.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine Hüseyin Ulusoy, Necati Çamiçi ve Ersoy Aksoy yedek üyeliklerine ise Muharrem Bilgin, Ömer Şen ve Mustafa İdikut seçildi.

Üst Kurul üyeliklerine Hüseyin Ulusoy, Necati Çamiçi ve Ersoy Aksoy yedek üyeliklerine ise Muharrem Bilgin, Ömer Şen ve Mustafa İdikut seçildi. Üst Kurul delegeliklerine ise Yasin Ecevit Aksoy, Hüseyin Ulusoy, Hüseyin Eğer, Hayrettin Karaca, Sadık Tahir Bıyıkoğlu, Yetkin Özbey, Serhat Gökşen, Mustafa Veran, Bayram Aydın ve Lütfullah Demir seçildi.

(Spor Servisi)

