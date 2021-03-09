TFFHGD’de bayrak değişimi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği’nde (TFFHGD) seçimli genel kurulu önceki gün Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşti. Saat 18.00’de yapılan genel kurula ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, eski İl Hakem Kurulu Başkanı Recai Kuzey, TFFHGD Çorum Şubesi eski Başkanı Durmuş Buyruk, hakemler ve gözlemciler katıldı.

Divan başkanlığını Özgür Demirci, kâtipliklerini ise Celal Bayraklı, Gökhan Yumlu ve Umutcan Koca’nın yaptığı genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, gelir ve gider tablosu okunup ibra edilirken, yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimine geçildi.

Yüksel Basar ve Ahmet Ecevit’in aday olduğu seçimde 50 delegenin 31 oyunu alan Ahmet Ecevit TFFHGD’din yeni başkanı olurken, Yüksel Basar ise 18 oyda kaldı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği’nin yeni Başkanı Ahmet Ecevit’in yönetiminde Mahmut Selçok, Mehmet Fatih Kesgin, Mehmet Samet Ünal ve Arslan Iğnak gibi isimler yer aldı.

‘EKSİKLİKLERİ GİDERMEK İÇİN GÖREVE TALİP OLDUM’

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği’nin (TFFHGD) seçimli genel kurulunda bir konuşma yapan yeni başkan Ahmet Ecevit, düşüncelerini gerçekleştirmek ve eksiklikleri gidermek adına göreve talip olduklarını söyledi.

Seçim öncesi kürsüye çıkan Ahmet Ecevit konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayarak başladı. 12 yıldır hakem camiasına hizmet ettiğinin altını çizen Ecevit, “Üyesi olmaktan gurur duyduğum camiamızda 8’i klasman olmak üzere 12 yıldır adaletli ve yürekli bir şekilde hizmet etmekteyim. Aynı zamanda büyük bir mutlulukla hakemlik camiasının temel taşı olan derneğimizin de üyesiyim. Bir üye olarak bu değerli camiamızın ilerlemesi adına her ne kadar dikkate alınmamış olsa da gelişmeye yönelik fikirlerimi paylaşmaktan vazgeçmedim. Ancak bunun yeterli olmadığını, aklımdaki icraatların bütününü bu şekilde yapamadığımı gördüm. Düşüncelerimizi gerçekleştirmek, yıllardır gördüğümüz eksiklikleri gidermek, şuana kadar yapılmayanları yapmak amacıyla tecrübe ile gençliği harmanladığım ekibim ile birlikte bu önemli göreve talip olduk. Ne yaparsan yap en iyisini yapmak hedefi ile bu yola çıktık. Bizim gayemiz bu saygın camiamızın üyelerine en yüksek katkıyı sağlamak olacaktır” dedi.

Ahmet Ecevit konuşmasının devamında hakemler ve gözlemciler için hayata geçireceği projelerinden bahsederek konuşmasını tamamladı.



BASAR’DAN TEPKİ!

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği’nin (TFFHGD) bir diğer başkan adayı Yüksel Basar, konuşmak için çıktığı kürsüde sadece destek istedi.

Ahmet Ecevit’in projelerini ve faaliyetlerini anlattığı kürsüde diğer başkan adayı Yüksel Basar’ın da detaylı bir konuşma yapması bekleniyordu. Ancak beklenildiği gibi olmadı. Basar, konuşmasına genel kurula katılan protokol üyelerini, hakemleri ve gözlemcileri selamlayarak başlarken, güzel bir seçim olması temennisinde bulundu. 12 yıldır özveriyle hizmette ettiği camiadan destek bekliyorum diyerek konuşmasını tamamladı.



GENEL’DEN BİRLİK VE BÜTÜNLÜK VURGUSU

İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, dilek temenni kısmında söz alarak hakem camiasının birlik ve bütünlüğünden bahsetti.

Konuşmasına yeni başkan Ahmet Ecevit’i tebrik ederek başlayan Özcan Genel, seçimin hakem camiası için hayırlı olmasını diledi. Çorum hakemleri olarak son yıllarda büyük bir gelişim içinde olduklarının da altını çizen Genel, birlik ve bütünlük içerisinde oldukları sürece başarının kaçınılmaz olacağına vurgu yaparak seçimde kaybedenin olmadığını, kazananın ise hakem camiası olduğunu ifade etti.



KADIN HAKEMLERE GÜL

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle TFFHGD genel kurulunda kadın hakemlere yeni Başkan Ahmet Ecevit tarafından gül verildi.

Seçim öncesi kürsüye çıkarak konuşma yapan Başkan Ahmet Ecevit ilk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlarken, konferans salonunda yer alan kadın hakemlerden Nuriye Çınar, Hatice Yıldırım ve Çiğdem Varan’a gül takdim ettirdi. Ecevit’in bu tavrı salondaki hakemlerden büyük alkış aldı.

BASAR VE SOYTEMİZ SALONU TERK ETTİ

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği’nin seçimli genel kurulunda Başkan Adayı Yüksel Basar ve il hakemi Ömür Soytemiz’in salonu terk etmeleri dikkat çekti.

Genel Kurul’da oyların kullanılıp sandığın açılmasının ardından salonu ilk terk eden isim başkan adayı Yüksel Basar oldu. Daha sonra dilek temenni kısmında konuşma yapmak için kürsüye çıkan Ömür Soytemiz’in konuşması Divan Başkanı tarafından yarıda kesildi. Bu gelişme üzerine kürsüden inen Soytemiz, Basar’ın ardından salonu terk eden ikinci isim oldu.

Seçim sonuçlarının açıklanmamasından önce oylarını kullanan eski İl Hakem Kurulu Başkanı Recai Kuzey, eski Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer ve eski TFGHGD Başkanı Durmuş Buyruk seçim sonuçlarını beklemeden ayrılmaları ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.

(Spor Servisi)