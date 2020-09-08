“Stada henüz verilmiş bir isim yok”

Çorum Futbol Kulübü’nün maçlarını oynayacağı yeni stattaki eksiklerin giderilmesi ile ilgili süreç ve çalışmalar devam ederken, stadın 20 Eylül’de Çorum FK ile Manisa FK arasında oynanacak olan TFF 2.Lig Beyaz Grup 1.hafta maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. Süreç devam ederken, stada “Çorum Şehir Stadyumu” isminin verildiği ile ilgili haberler sosyal medyada sıklıkla yer almaya başladı. Bunun üzerine yaptığımız araştırmada, stada henüz bir isim verilmediği ortaya çıktı.

“Çorum Şehir Stadyumu” isminin, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından stada astırılan “Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilen Çorum Şehir Stadyumu hemşehrilerimize ve Çorum Futbol Kulübü’müze hayırlı olsun” yazan pankartta geçen “Çorum Şehir Stadyumu” ibaresinden yola çıkılarak resmi ad olarak algılanmış olabileceği belirtildi.

İsim konusunda, Valilik tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na önerilecek bir ismin ancak Bakanlık onayı ile verilebileceği kaydedildi.

(Spor Servisi)