Şampiyonlara kupaları verildi

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimi sezon 1.Amatör Küme 15.hafta, 2.Amatör Küme ise 3.hafta itibariyle yarım kalmıştı. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu liglerinde lider olan takımların şampiyonlukları tescil etmişti.

Bu gelişme sonrası ASKF, 1.Amatör Küme’de şampiyon olan Çimentospor ve 2.Amatör Küme’de şampiyon olarak 1.Amatör Küme’ye yükselen Çorumspor ile Bayat Belediye Gençlikspor’un kupalarını teslim etti.

(Spor Servisi)