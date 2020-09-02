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Şampiyonlara kupaları verildi

Pandemi nedeniyle yarım kalan 2019-2020 amatör futbol sezonunda TFF tarafından şampiyonlukları tescil edilen kulüplere de kupaları teslim edildi.

Spor 02.09.2020, 20:47
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Şampiyonlara kupaları verildi

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimi sezon 1.Amatör Küme 15.hafta, 2.Amatör Küme ise 3.hafta itibariyle yarım kalmıştı. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu liglerinde lider olan takımların şampiyonlukları tescil etmişti.

Bu gelişme sonrası ASKF, 1.Amatör Küme’de şampiyon olan Çimentospor ve 2.Amatör Küme’de şampiyon olarak 1.Amatör Küme’ye yükselen Çorumspor ile Bayat Belediye Gençlikspor’un kupalarını teslim etti.

(Spor Servisi)

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