Minik pehlivanlara dev destek

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre güreş sporundan uzak kalan minik pehlivanlar için geçtiğimiz aylarda antrenmanlara adaptasyon ve sosyalleşme projesi İçişleri Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirilmişti. Dernek Başkanı Uğur Çadır önderliğinde gerçekleşen projede Kargı, Osmancık, Alaca, Boğazkale, İskilip, Oğuzlar, Ortaköy ve son olarak Çatak gezisi düzenlenerek minik pehlivanları pandemi sonrası yeniden antrenmanlara adaptasyonu sağlanmıştı. Projenin sona ermesinin ardından Ata Spor Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından önceki gün tanıtım programı düzenlendi.



Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda gerçekleşen tanıtım programına, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Halil İbrahim Şimşek, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Erkan Demirkan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır, çok sayıda davetli ve minik pehlivanlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunması ve protokol üyelerinin günün anlam ve önemini içeren konuşmaları ile devam etti.

Programın ikinci bölümünde minik pehlivanların proje kapsamında yaptığı faaliyetler slayt gösterisi halinde davetlilere izlettirilirken, son bölümde ise 9-16 Haziran tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen 11-13 Yaş Serbest Güreş Şampiyonası’nda dereceye giren minik pehlivanlar ödüllendirildi.



