Flaş Haber“Çorum iyiye gitmiyor”
Maraş kaleci aldı
Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden Kahramanmaraşspor, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrükspor’dan kaleci Murat Hocaoğlu’nu kadrosuna kattı.
Spor 08.09.2020, 18:30
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25 yaşındaki file bekçisi Murat Hocaoğlu, son iki sezonu Fatih Karagümrük’te geçirirken, biten sezonda hiçbir maçta süre alamadı.
(Spor Servisi)
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