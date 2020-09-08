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Maraş kaleci aldı

Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden Kahramanmaraşspor, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrükspor’dan kaleci Murat Hocaoğlu’nu kadrosuna kattı.

Spor 08.09.2020, 18:30
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Maraş kaleci aldı

25 yaşındaki file bekçisi Murat Hocaoğlu, son iki sezonu Fatih Karagümrük’te geçirirken, biten sezonda hiçbir maçta süre alamadı.

(Spor Servisi)

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