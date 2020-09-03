Kampta çift mesai

Önceki gün tek idmanla başlayan Bolu kampı dün çift antrenmanla devam etti. Kırmızı-Siyahlılar sabah saat 09.00’da Termal Otel’in sahasında kuvvet çalışması yaptılar. Günün ikinci antrenmanı ise aynı sahada saat 16.30’da başladı. Isınma ile başlayıp 5’e 2 top kapmayla devam eden antrenman teknik taktik çalışmasıyla sona erdi. İki antrenmana da tüm futbolcular katıldı.

Çorum Futbol Kulübü bugünü de çift antrenmanla geçirecek.

(Spor Servisi)