Kampta çift mesai
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Çorum Futbol Kulübü kamptaki ilk çift antrenmanını dün yaptı.
Spor 03.09.2020, 00:10
652
Önceki gün tek idmanla başlayan Bolu kampı dün çift antrenmanla devam etti. Kırmızı-Siyahlılar sabah saat 09.00’da Termal Otel’in sahasında kuvvet çalışması yaptılar. Günün ikinci antrenmanı ise aynı sahada saat 16.30’da başladı. Isınma ile başlayıp 5’e 2 top kapmayla devam eden antrenman teknik taktik çalışmasıyla sona erdi. İki antrenmana da tüm futbolcular katıldı.
Çorum Futbol Kulübü bugünü de çift antrenmanla geçirecek.
(Spor Servisi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
|İmsak
|04:35
|Güneş
|06:03
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:38