Son Dakika

Kampta çift mesai

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Çorum Futbol Kulübü kamptaki ilk çift antrenmanını dün yaptı.

Spor 03.09.2020, 00:10
652
Kampta çift mesai

Önceki gün tek idmanla başlayan Bolu kampı dün çift antrenmanla devam etti. Kırmızı-Siyahlılar sabah saat 09.00’da Termal Otel’in sahasında kuvvet çalışması yaptılar. Günün ikinci antrenmanı ise aynı sahada saat 16.30’da başladı. Isınma ile başlayıp 5’e 2 top kapmayla devam eden antrenman teknik taktik çalışmasıyla sona erdi. İki antrenmana da tüm futbolcular katıldı.

Çorum Futbol Kulübü bugünü de çift antrenmanla geçirecek.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:35
Güneş 06:03
Öğle 12:44
İkindi 16:22
Akşam 19:15
Yatsı 20:38

Gelişmelerden Haberdar Olun

@