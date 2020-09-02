Göğüs yine Ahlatcı’nın

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı arasında yapılan görüşme neticesinde anlaşma sağlandığı ve takımın Bolu kampından sonra sözleşme imzalanacağı duyuruldu. Anlaşmanın detayları ise imza töreninde açıklanacak.

TFF 2.Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Çorum Futbol Kulübü, geçen sezonki ana sponsoru Ahlatcı Holding ile yeni sezon için de forma göğüs reklamı için anlaşmaya vardı.

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı önceki gün bir araya geldi. Yapılan görüşme neticesinde, yeni sezon için de forma göğüs reklamı konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşmanın detayları ile ilgili açıklama yapılmazken, imza törenin Bolu kampından sonra gerçekleştirileceği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Çorum Futbol Kulübü’nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “2020-2021 sezonu forma göğüs sponsorluk anlaşması için bir araya gelen Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Emin Ahlatcı ve kulüp başkanımız Sayın Fatih Özcan ile yapılan görüşmeler neticesinde, yeni sezonda da forma göğüs reklamı için anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmanın detayları önümüzdeki günlerde yapılacak olan imza töreninde açıklanacaktır” ifadelerine yer verildi.

LOCA

PROJESİ

Öte yandan, forma göğüs reklamı ile ilgili yapılan görüşmede yeni stattaki locaların da gündeme geldiği öğrenildi. Statta 17 adet loca bulunurken, bu locaların satışından kulübe ciddi bir gelir kaynağı hedefleniyor. Bununla ilgili de Ahmet Ahlatcı ile bir görüşme yapıldığı ve önümüzdeki günlerde bazı gelişmeler olabileceği kaydedildi.

(Spor Servisi)