Futbol şöleni gollü başladı

Mahallelerarası Futbol Turnuvası’nda ilk gün oynanan maçlarda fileler tam 34 kez sarsıldı.

Çorum Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından ortaklaşa düzenlenen Mahallelerarası Futbol Turnuvası’nda heyecan başladı. 15 takımın 3 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği turnuvada ilk gün 6 karşılaşma oynandı. Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan ve 34 golün atıldığı ilk gün maçlarında en farklı galibiyeti Mimarsinan Mahallesi elde ederken, Kunduzhan Mahallesi’nden İbrahim Eymen, Mimarsinan Mahallesi’nden Haşim Efe ve Mustafa ilk günün en çok gol atan minik futbolcuları oldu.

(Rıfat KARA)

Kunduzhan: 8

Üçtutlar: 0

SAHA: Dr.Turhan Kılıçcıoğlu 1 No’lu.

HAKEM: Ahmet Ecevit.

KUNDUZHAN MAHALLESİ: Ahmet Berat, Talat Efe, Arda Barış, Arda Kabataş, İbrahim Eymen, Kıvanç, Mehmet Emir, Yağız Efe, Halil İbrahim, Yılmaz Efe, İbrahim, Yiğit, Çağdaş, Hacı Ömer, Beratcan, Birkan, Akif Emre, Polat, Ali Sarper, Yılmaz Ayvaz.

ÜÇTUTLAR MAHALLESİ: Hüseyin İbrahim, Salih, Ömer Barış, Mustafa, Beytullah, Eren Koçyiğit, Talha, Eren Şahin, Tuğra, Muhammet, Emre, Yiğit, Uğur Efe, İhsan, Taha, Eymen, Yağızhan, Abdulsamet, Nurullah.

GOLLER: İbrahim Eymen (5), Ali Sarper (2), Polat.

Kale: 0

Bahçelievler: 3

SAHA: Dr.Turhan Kılıçcıoğlu 2 No’lu.

HAKEM: Çiğdem Varan.

KALE MAHALLESİ: Melih Ensar, Hasan Berat, Ömer Yağız, Emirhan, Eren İsmail, Semih, Yusuf Emin, Yağız, Bedirhan, Mahmut, Uğur, Emir Musab, Barış, Abdurrahman.

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ: Furkan, Baki, Berkay, Kaan, Ayberk, Emir, Berat, Eren, Uğur, Onur, Eşref, Mert, Ahmet Emin, Mehmet.

GOLLER: Uğur, Onur, Berat.

Çepni:1

Mimarsinan: 14

SAHA: Dr.Turhan Kılıçcıoğlu 2 No’lu.

HAKEM: Ömür Soytemiz.

ÇEPNİ MAHALLESİ: Uğurcan, Semih Mete, Canpolat, Ahmet Enes, Yunus Emre Adak, Kayra, M.Yusuf, Yunus Emre Karataş, Umutcan, Aras, Nurullah.

MİMARSİNAN MAHALLESİ: Göktan, İbrahim, Talha, Lütfi, Emre, Arda Sarı, Arda Şahin, Yusuf Eren, Haşim Efe, Mustafa, Doğan Talat, Burak, Salih Mert, M.Enes, Batuhan, M.Onur, Muhammed, Umut Ayaz, Bekir, Enes.

GOLLER: Haşim Efe (4), Mustafa (4), Enes (2), Arda Şahin, Yusuf Eren, Talha Mert, Bekir (Mimarsinan), Kayra (Çepni)

Karakeçili : 2

Buharaevler: 0

SAHA: Dr.Turhan Kılıçcıoğlu 1 No’lu.

HAKEM: Yüksel Basar.

KARAKEÇİLİ MAHALLESİ: Yusuf, Berkay, Yiğit, Erdem, Oğuzalp, İlhan, Berk, Hasan Yağız, Ali Kemal, Eymen, Furkan Ege, Muhammet, M.Talha, Mutlu, Enes, İhsan, Ahmet Emin, Enes, Atahan.

BUHARAEVLER MAHALLESİ: Umut Ata, Arda, Yağız, Ahmet Ali, Çınar, Kutay, Onur Yaşar, M.Eray, Ayberk, M.Arda, Abdulbaki, Mustafa Ali, Fatih, İbrahim, Salih, Ferhat Buğra, Taha Yasin, Enes, Mert Efe, İnanç.

GOLLER: Enes (2)

Ulukavak: 2

Yavruturna: 0

SAHA: Dr.Turhan Kılıçcıoğlu 2 No’lu.

HAKEM: Yüksel Basar.

ULUKAVAK MAHALLESİ: Yusuf Mert, Talha Bora, Mete, Ömer, Ahmet Talha, Alperen, Çınar, Eymen, Yiğit, Fatih, Umut, Ali Kerem, Gazi, Batuhan.

YAVRUTURNA MAHALLESİ: Tolga, Tarık Mustafa, Efe, Arda, Erdem, Gökdeniz, Emrah, Toprak, Mert, Poyraz, Ayazhan, M.Emin, Kadir, Mustafa Tunç, Uğur Efe, Ozancan, Hasan Eren, Soner.

GOLLER: Alperen, Fatih.

Gülabibey: 2

Bayat: 2

SAHA: Dr.Turhan Kılıçcıoğlu 1 No’lu.

HAKEM. Yüksel Basar.

GÜLABİBEY MAHALLESİ: Sefa, Memduh Eren, Bulut, Emre, Emirhan, Eymen Berk, Efe Kaan, Haydar, Batuhan, Çınar, Anıl Buğra, Hakan, Yağız, Rüzgar, Abdullah, Ahmet, Ada, Asaf, Baran.

BAYAT MAHALLESİ: Mert, Ahmet Buğra, Melih, Emre, Enes Arda, Mustafa, M.Buğra, Necdet, Berkay, Hüseyin Kaan, Göktuğ, M.Kayra, Talip, Musa, Gökhan, Ayaz, Fatih, Osman, Batuhan, Çınar.

GOLLER: Hakan Polat, Efe Kaan (Gülabibey), Hüseyin Kaan (2)