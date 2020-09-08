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Erzincanspor, Süper Lig’den oyuncu kiraladı

Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden 24 Erzincanspor, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Sefa Akgün’ü 1 sezonluğuna kiraladı.

Spor 08.09.2020, 14:33
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Erzincanspor, Süper Lig’den oyuncu kiraladı

Geçen sezon da Kırşehir Belediyespor’un formasını kiralık olarak giyen Sefa Akgün, Kırşehir ekibinde 14 resmi maça çıktı.

(Spor Servisi)

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