Destek ikiye katlandı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu yıl amatör spor kulüplerine malzeme desteğini iki katına çıkararak 250 Bin TL değerinde malzeme desteği vereceğini söyledi.

Çorum Belediyesi ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇASKF) arasında Çorum merkez amatör kulüplerine malzeme yardım protokolü imzalandı.

Çorum BelediyeSİ Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Şube Başkanı Yasin Aksoy ile kulüplerin antrenörleri ve sporcular katıldılar.

Törende ilk olarak konuşan ASKF Başkanı Sefer Kurtaran peygamberimizin çocuk sevgisinden örnek vererek Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da çocuklara verdiği önemden dolayı kendisine müteşekkir olduklarını söyledi. Kurtaran amatörlere yapılan malzeme yardımının bu yıl iki katına çıkarması nedeni ile tüm amatör camia adanı bir kez daha teşekkür eden Kurtaran, ‘Başkanım bize verdiğimiz katkıları teşekkür ediyoruz.

‘ÇOCUKLARA

SPOR AHLAKINI

AŞILAMALIYIZ’

Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer ise Çorum’un spor tesisleşmesi adına büyük bir atılım içinde olduğunu yapılan yeni tesisler ile Çorum Belediyesi ile birlikte sporu yaşam biçimi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yapımı devam eden spor tesislerinin hizmete açılması ile birlikte çok iyi bir noktaya geleceklerini belirten Eğer, ‘Çorum Belediyesi sporun motoru konumunda. Farklı branşların ayakta kalması ve devam etmesi için büyük katkı veriyor. Benim bu turnuvada mücadele edecek sporcular ve özellikle antrenör arkadaşlarımızdan en önemli isteğim fiziki başarıdan daha çok spor ahlakı kazanmış sporcular yetiştirmeniz. Sporda fiziki başarı geçicidir ancak spor ahlakı çocuklarımızda ömür boyu kazanımları olacaktır’ dedi.

Konuşmaların ardından malzeme protokolü imzalandı. Bu protokol ile Çorum Belediyesi merkezde bulunan 19 amatör kulübe yaklaşık bedeli 250 bin lira tutarında malzeme desteği verilecek” dedi.

‘NE SÖZ VERDİYSEK

ARKASINDA DURDUK’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın atılan imzaların ardından sporcuların ve antrenörlerin heyecanından şikayet etti. Geçen yıl daha heyecanlı oldukları için malzeme yardımını iki katına çıkardıklarını belirten Aşgın, salondaki herkesi ayağa kaldırarak coşkulu olmaya davet etti.

Belediye olarak verdikleri sözün arkasında durduklarının altını çizen Aşgın, “Amatör Spor Kulüplerini sonuna kadar destekliyoruz. Bilindiği üzere belediye olarak 2019 yılında 70-80 Bin TL arasında bir malzeme desteği vermiştik. 2020 yılında bunu biraz arttırmamız lazım demiştik ve bu rakamı 122 Bin TL’e çıkarmıştık. O konuşmam esnasında amatör camiamızda ki heyecana şahit olduğum için bu rakamı bir sonraki sene iki katına çıkaracağım demiştim ve bu sene bu rakamı 250 Bin TL’ye çıkardık. Çorum Belediyesi olarak ne söz verdiysek arkasında durduk” dedi.

(Rıfat KARA)