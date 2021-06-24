‘Çorum’da yalnız bırakıldık’

BAL 3.Bölge 5.Grup 5.hafta maçında sahasında Kayseri Emar Grup’u ağırlayan Çimentospor’da Başkan Ali Dursun maç öncesi Kayseri Kent Türk Tv mikrofonlarına konuştu. Çorum’da yalnız bırakıldıklarını ifade eden Başkan Dursun, genç futbolcuları Çorum futboluna kazandırma noktasında ise hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Sezon başında tamamı Çorumlu futbolculardan kurulu bir takım ile lige girmek istediklerinin tekrardan altını çizen Dursun, “Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. En güzel tarafı da oyuncularımızın bu arenaya çıkıp kendilerini göstermesiydi. Bizim zaten gruptan çıkma durumumuz yok. Ancak oyuncuların kendini göstermesi noktasında istediğimiz hedefe ulaştığımızı düşünüyorum. Gelecek sezon için oyuncularımız tecrübe kazanmış oldu” dedi.

ÇOK YIPRANDIK

Takımım bu noktaya gelme süresinde çok yıprandıklarını da ifade eden Dursun, devam edip etmeme konusunda ilerleyen günlerde açıklama yapacağını söyledi. Destek konusunda yalnız bırakıldıklarını da vurgulayan Başkan Dursun, “Canları sağolsun. Biz tamamen kendi gücümüzle bir şeyler yapmaya çalıştık bundan sonra da çalışacağız. Yine de milletvekilimiz stadyumu tahsis etti. Belediye Başkanımız Çorumspor’un aracını verdi. Bunları da unutmamak lazım. Ama maddi anlamda hiçbir kurum veya kuruluşlardan gelir elde edemedik. Tamamen kendi imkanlarımızla tamamladık. Gelecek sezona da umutla bakmıyorum. Eğer ki kulübe talip olan arkadaşlar varsa ben görevi bırakmaya hazırım” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)

