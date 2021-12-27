Çorum FK unvanını koruyor
Çorum FK, bu sezon ilk deplasman yenilgisini Pazar günü Afjet Afyonspor’a karşı almasına rağmen, halen grubunun ve 2.Lig’in “en çok puan toplayan deplasman takımı” unvanını koruyor.
19.hafta maçında Afjet Afyonspor’a 3-1 kaybederek şampiyonluk yarışında önemli bir yara alan Çorum FK, bu sezon deplasmanda ilk kez yenildi.
Bu sezon, özellikle deplasmanlarda aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına tutunan Çorum FK, iç sahada kaybettiği puanlarla yarışta gerilerde kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk deplasman yenilgisini Pazar günü Afjet Afyonspor’a karşı 3-1’lik skorla aldı.
HALEN EN BAŞARILI DEPLASMAN TAKIMI
Ligdeki son deplasman yenilgisini, geçtiğimiz sezonun 37.haftasında, Gümüşhanespor’a karşı 1-0’lık skorla alan Çorum FK, 10 maç sonra deplasmanda yenilgi yaşadı.
Öte yandan Çorum FK, 3-1’lik Afyonspor yenilgisine rağmen halen 2.Lig’in en başarılı deplasman takımı durumunda. Kırmızı-siyahlı ekip, 10 deplasman maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alırken, topladığı 21 puanla grubunun ve ligin en başarılı deplasman takımı unvanını korudu. Çorum FK, 10 maçta attığı 17 gole karşılık kalesinde 7 gol gördü.
Çorum FK, ligin ikinci yarısına da 16 Ocak’ta Diyarbekir deplasmanında oynayacağı 20.hafta maçıyla başlayacak.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|47
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. Tottenham
|16
|29
|6. West Ham
|18
|28
|7. M. United
|16
|27
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Brighton
|17
|23
|10. Leicester City
|17
|22
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|18
|20
|13. Brentford
|17
|20
|14. Southampton
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8