Çorum FK unvanını koruyor

19.hafta maçında Afjet Afyonspor’a 3-1 kaybederek şampiyonluk yarışında önemli bir yara alan Çorum FK, bu sezon deplasmanda ilk kez yenildi.

Bu sezon, özellikle deplasmanlarda aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına tutunan Çorum FK, iç sahada kaybettiği puanlarla yarışta gerilerde kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk deplasman yenilgisini Pazar günü Afjet Afyonspor’a karşı 3-1’lik skorla aldı.

HALEN EN BAŞARILI DEPLASMAN TAKIMI

Ligdeki son deplasman yenilgisini, geçtiğimiz sezonun 37.haftasında, Gümüşhanespor’a karşı 1-0’lık skorla alan Çorum FK, 10 maç sonra deplasmanda yenilgi yaşadı.

Öte yandan Çorum FK, 3-1’lik Afyonspor yenilgisine rağmen halen 2.Lig’in en başarılı deplasman takımı durumunda. Kırmızı-siyahlı ekip, 10 deplasman maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alırken, topladığı 21 puanla grubunun ve ligin en başarılı deplasman takımı unvanını korudu. Çorum FK, 10 maçta attığı 17 gole karşılık kalesinde 7 gol gördü.

Çorum FK, ligin ikinci yarısına da 16 Ocak’ta Diyarbekir deplasmanında oynayacağı 20.hafta maçıyla başlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

