Çorum FK, play-off umutlarını tazeledi

STAT: Afyon-Zafer

HAKEMLER: Can Cengiz ***, Uğur Aydoğdu ***, Çağrı Yıldırım ***

4.HAKEM: Yalçın Taşkınfurat

AFJET AFYONSPOR: Mehmet **, Emre **, Onur Ramazan **, Doğan **, Seyfettin Anıl ** (Dk. 84 Görkem), Savaş ** (Dk.71 Cihan *), Yakup **, Erhan **, Aykut **, Nazmi ** (Dk. 84 Ferhan), Okan **

YEDEKLER: Anıl, Mert, Yusuf, Oktay, Mehmet Abdullah, Süleyman Enes, Orhan

TEKNİK DİREKTÖR: Bahaddin Güneş

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Hüseyin ***, Tarık ***, Nafican ***, Salih Zafer ***, Eren ** (Dk. 42 Abdulhamit **), Kerem ***, Muhammet ***, Ömer ** (Dk.62 Mikail **), Sinan *** (Dk. 84 Murat), Umut ***, Cengiz ***

YEDEKLER: Erdi, Kürşat, Hüseyin, Oktay, Ertuğrul, Mete

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

GOL: Dk. 69 Sinan

SARI KARTLAR: Seyfettin Anıl, Nazmi (Afjet Afyonspor), Salih Zafer, Cengiz, Umut (Çorum FK)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, 22.hafta maçında konuk olduğu Afjet Afyonspor’u deplasmanda 1-0 yenerek umut tazelerken, ilk kez puan cetvelinde haftaya üzerinde giren bir takımı yendi.

Önceki hafta sahasında Kocaelispor karşısında aldığı 1-0’lık yenilgi sonrası dün Afyon’da adeta kader maçına çıkan Çorum Futbol Kulübü, maçın genelinde üstün oynayan taraftı. Sahaya mutlak galibiyet için çıkan kırmızı-siyahlılar, iki takımın da kontrollü bir futbol benimsediği ilk yarıda önemli bir pozisyon bulamasa da, rakibine de fırsat tanımadı.

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısına iki takım da ilk yarıdaki onbirleriyle çıktı. Galibiyete daha çok ihtiyacı olan Çorum FK, özellikle 62.dakikadaki Ömer-Mikail değişikliğinden sonra rakip kaleye daha etkili akınlar düzenlemeye başladı. Nitekim, 69.dakikada, sağdan Tarık’ın ceza sahasına yaptığı güzel ortada Sinan kafayla topu ağlara yolladı ve zorlu deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda farkı artırabilecek goller için önemli fırsatlar, final paslarındaki yanlış tercihler nedeniyle kaçtı. Buna rağmen savunmayı da iyi yapan Çorum FK, sahadan 1-0 galip ayrılarak play-off umutlarını tazeledi.

Çorum FK aldığı bu galibiyetle puanını 29’a yükseltirken, play-off potasıyla fark 9 puana indi. 7 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Afjet Afyonspor ise 34 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 21: Afjet Afyonspor’un, ceza yayı üzerinden kazandığı serbest vuruşta Erhan Şentürk direkt kaleyi düşündü, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 38: Çorum FK’nın kazandığı serbest vuruşta Ömer ceza sahasına ortaladı, kafayla indirilen topu penaltı noktası civarında Salih Zafer kaleye gönderdi, top savunmadan dönerken, Çorum FK’lı futbolcuların elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazları sonuç vermedi.

DAKİKA 49: Çorum FK atağında, ceza sahasında Sinan’ın pasında Kerem sol çaprazdan uzak köşeye yerden vurdu, aut.

DAKİKA 61: Afjet Afyonspor atağında, Onur Ramazan ceza yayının gerisinden vurdu, kaleci Hasan Hüseyin topu üst direğin altından kornere çelmeyi başardı.

DAKİKA 69 (GOL): Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Tarık ortaladı, kale alanı ile penaltı noktası arasından Sinan şık bir kafa vuruşuyla topa ağlara yolladı: 1-0.