Çorum FK maça hazır

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, yarın Manisa deplasmanında Turgutluspor’la oynayacağı 4.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Tesisler 1 No’lu Sahada saat 12.30’da başlayan antrenmana, sakatlıkları süren Umut Kaya, Muhammet Fettahoğlu, Burak Çalık ve Atakan Akkaynak katılmadı. Kıvanç Kaya ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam etti.

Isınma ile başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Ahmet Yıldırım, pas çalışmasının ardından futbolcuları 3 gruba ayırdı. Bir grup futbolcu şut atarken, diğer iki gruptaki futbolcular ise yarı sahada taktik içerikli çift kale maç yatılar. Antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

İZMİR’E GİTTİLER

Öte yandan, Çorum FK saat 16.00’da otobüsle Ankara’ya hareket etti. Ankara’dan 21.30 uçağı ile İzmir’e giden Çorum FK, bugün yapacağı ter idmanından sonra karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

KADRO 19 KİŞİ

Çorum FK, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle yarınki Turgutluspor maçına 19 kişilik futbolcu kadrosuyla gitti.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım tarafından açıklanan kadroda, cezalı olan Salih Zafer Kurşunlu ve Seçkin Getbay’ın yanı sıra, sakatlıkları süren Muhammet Fettahoğlu, Kıvanç Kaya, Umut Kaya, Burak Çalık ve Atakan Akkaynak yer almadı.

Turgutluspor maçının 19 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Hasan Hüseyin Akınay, Erdi Yokuşlu, Berkay Can Değirmencioğlu, Abdulhamit Yıldız, Serkan Yavuz, İsmet Benli, Kürşat Altunkaya, Murat Yıldırım, Hasan Küçcük, Muhsin Yıldırım, Mikail Albayrak, Emre Öztürk, Batuhan Er, Halil İbrahim Sönmez, Mehmet Gürkan Öztürk, Sabrican Vural, Sefa Akın Başıbüyük, Kerem Pala ve Mertcan Aşçı.

Kırmızı-siyahlıların Turgutlu seferi dün öğleden sonra başladı.

(Hüseyin AŞKIN)

