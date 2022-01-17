Çorum FK, bu sezon da ikinci yarıya galibiyetle başlayamadı

10 sezondur profesyonel liglerde mücadele eden Çorum FK, ikinci yarıların ilk haftaları itibariyle çıktığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi alırken, sadece 5 puan toplayabildi. Bu maçlarda 10 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise tam 15 gol gördü. İkinci yarıların ilk haftalarındaki tek galibiyetini 2013-2014 Sezonunda, evinde Orhangazi’yi 5-0 yenerek alan Çorum FK, tam 8 sezondur kazanamıyor. Çorum FK’nın, 2.Lig’de ise henüz golü ve puanı bulunmuyor.

Pazar günü, deplasmanda Diyarbekirspor’a 2-0 yenilen Çorum FK’nın, ikinci yarının ilk haftalarındaki galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarılara iyi başlayamama geleneğini bu sezon da sürdürdü.

2012-2013 sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Çorum FK, ikinci yarılara bir türlü iyi başlayamıyor. Öyle ki, son 4 sezonda gol dahi atamadı.

10 MAÇTA 1 GALİBİYET

Çorum FK, bugüne kadar ikinci yarıların ilk haftalarında toplam 10 maç oynadı. Kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, alırken, sadece 5 puan toplayabildiler. Tam 7 maçta sahadan yenilgi ile ayrılan Çorum FK, attığı 10 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.

TEK GALİBİYET ORHANGAZİYE KARŞI

Çorum FK, ikinci yarıların ilk haftalarındaki tek galibiyetini 2013-2014 Sezonunda aldı. Evinde Bursa temsilcisi Orhangazi’yi 5-0 yenen Çorum FK, sonrasında oynadığı 8 maçta galibiyete hasret kaldı.

2.LİGDE PUANI YOK

3.Lig’de geçirdiği 7 sezonda, ikinci yarıların ilk haftalarında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Çorum FK, 2019-2020 Sezonundan beri 2.Lig’de mücadele ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, 2.Lig’de oynadığı 3 maçı da gol atamadan kaybetti.

İÇERİDE 4, DEPLASMANDA 1 PUAN

Çorum FK, ikinci yarıların ilk haftalarında oynadığı 10 maçın 4’üne evinde çıkarken, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve 4 puan topladı.

6 maçı da deplasmanda oynayan Çorum FK, hiç galibiyet alamazken, 1 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

ÇORUM FK’NIN İKİNCİ YARININ İLK MAÇLARI

2012-213

Altınordu…1-2

2013-2014

Orhangazi….5-0

2014-2015

Kızılcabölük….1-1

2015-2016

Dersimspor …1-2 (D)

2016-2017

Beylerbeyi….1-1 (D)

2017-2018

Tepecikspor….1-3

2018-2019

Muğlaspor….0-2 (D)

2019-2020

1922 Konya…0-1 (D)

2020-2021

Manisa FK….0-1 (D)

2021-2022

Diyarbekir….0-2 (D)

(Hüseyin AŞKIN)

