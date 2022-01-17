Çorum FK, bu sezon da ikinci yarıya galibiyetle başlayamadı
10 sezondur profesyonel liglerde mücadele eden Çorum FK, ikinci yarıların ilk haftaları itibariyle çıktığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi alırken, sadece 5 puan toplayabildi. Bu maçlarda 10 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise tam 15 gol gördü. İkinci yarıların ilk haftalarındaki tek galibiyetini 2013-2014 Sezonunda, evinde Orhangazi’yi 5-0 yenerek alan Çorum FK, tam 8 sezondur kazanamıyor. Çorum FK’nın, 2.Lig’de ise henüz golü ve puanı bulunmuyor.
Pazar günü, deplasmanda Diyarbekirspor’a 2-0 yenilen Çorum FK’nın, ikinci yarının ilk haftalarındaki galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarılara iyi başlayamama geleneğini bu sezon da sürdürdü.
2012-2013 sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Çorum FK, ikinci yarılara bir türlü iyi başlayamıyor. Öyle ki, son 4 sezonda gol dahi atamadı.
10 MAÇTA 1 GALİBİYET
Çorum FK, bugüne kadar ikinci yarıların ilk haftalarında toplam 10 maç oynadı. Kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, alırken, sadece 5 puan toplayabildiler. Tam 7 maçta sahadan yenilgi ile ayrılan Çorum FK, attığı 10 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.
TEK GALİBİYET ORHANGAZİYE KARŞI
Çorum FK, ikinci yarıların ilk haftalarındaki tek galibiyetini 2013-2014 Sezonunda aldı. Evinde Bursa temsilcisi Orhangazi’yi 5-0 yenen Çorum FK, sonrasında oynadığı 8 maçta galibiyete hasret kaldı.
2.LİGDE PUANI YOK
3.Lig’de geçirdiği 7 sezonda, ikinci yarıların ilk haftalarında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Çorum FK, 2019-2020 Sezonundan beri 2.Lig’de mücadele ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, 2.Lig’de oynadığı 3 maçı da gol atamadan kaybetti.
İÇERİDE 4, DEPLASMANDA 1 PUAN
Çorum FK, ikinci yarıların ilk haftalarında oynadığı 10 maçın 4’üne evinde çıkarken, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve 4 puan topladı.
6 maçı da deplasmanda oynayan Çorum FK, hiç galibiyet alamazken, 1 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.
ÇORUM FK’NIN İKİNCİ YARININ İLK MAÇLARI
2012-213
Altınordu…1-2
2013-2014
Orhangazi….5-0
2014-2015
Kızılcabölük….1-1
2015-2016
Dersimspor …1-2 (D)
2016-2017
Beylerbeyi….1-1 (D)
2017-2018
Tepecikspor….1-3
2018-2019
Muğlaspor….0-2 (D)
2019-2020
1922 Konya…0-1 (D)
2020-2021
Manisa FK….0-1 (D)
2021-2022
Diyarbekir….0-2 (D)
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Hatayspor
|21
|35
|4. Başakşehir
|20
|34
|5. Adana Demirspor
|21
|34
|6. Fenerbahçe
|21
|33
|7. Beşiktaş
|21
|32
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Sivasspor
|21
|30
|11. Karagümrük
|21
|30
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|21
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|21
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|22
|43
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|21
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11