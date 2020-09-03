Çimentospor’da ilk imzalar atıldı

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Çimentospor yönetimi antrenör Menderes Özarslan’ın raporu doğrultusunda ilk olarak iç transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz sezon 1.Amatör Küme’de yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan futbolculardan sol bek Sefa Akın Başıbüyük ve orta saha Bilal Alkan’ın yanı sıra U19 takım formasını terleten sol kanat oyuncusu İsmail Gül ile sözleşme imzalandı.

Başkan Ali Dursun, İkinci Başkan Dursun Solak ve antrenör Menderes Özarslan’ın da hazır bulunduğu imza töreninde 3 futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

GENÇ FUTBOLCULAR İÇİN ÇİMENTOSPOR BİR VİTRİN

İmza töreninde kısa bir açıklama yapan Başkan Ali Dursun, iç transferde inandıkları oyuncular ile yola devam etme kararı aldıklarını söyledi. 3 futbolcunun yeni sezonda takıma katkı sağlayacaklarını ifade eden Başkan Dursun, “Genç futbolcu ağırlıklı bir kadro ile mücadele edeceğimizi her fırsatta dile getirdim. Çorum’da yetenekli genç futbolcular için Çimentospor bir vitrin. Bu vitrine çıkıp kendilerini göstermek isteyen her futbolcuya kapımız sonuna kadar açık. Ben Çimentospor’dan ziyade kazananın Çorum futbolu olsun istiyorum. Bu nedenle ligin gediklileri değil, gençleri ile BAL’da sahne alacağız” ifadelerine yer verdi.

SEFA AKIN BAŞIBÜYÜK KİMDİR?

1993 Çorum doğumlu olan Sefa Akın Başıbüyük futbola Çorumspor altyapısında başladı. Çorumspor’da profesyonel imzayı atan Sefa Akın gösterdiği başarılı performans sonrası Süper Lig ekibi Trabzonspor’a transfer oldu. Trabzonspor macerasının ardından 1461 Trabzon, Giresunspor ve Çorum FK gibi takımın formalarını terleten deneyimli futbolcu 2016 yılında BAL’a döndü. BAL’da Çarşambaspor ve Atakum Belediyespor’da forma giydikten sonra 2018-2019 sezonunda Çimentospor’a imza atan Sefa Akın Başıbüyük 2 yıl formasını giydiği Çimentospor’da geçtiğimiz sezon 15 maçta 22 gol atarak önemli bir katkı sağladı.

BİLAL ALKAN KİMDİR?

1995 yılında Çorum’da dünyaya gelen Bilal Alkan, Mimarsinan Gençlikspor altyapısında futbola başladı. Daha sonra Çorum FK altyapısına transfer oldu. 2016 yılında Çorum FK’da profesyonel olan Bilal Alkan, Çorum FK’nın Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantepspor ile oynanan maçta dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Daha sonra profesyonel olarak Payasspor’un formasını terleten Bilal Alkan, amatöre dönerek Merzifonspor ve Eti Lisesi Gençlikspor’da top koşturdu. Son 2 yıldır Çimentospor’un başarısı için ter döken Bilal, geçtiğimiz sezon 15 maçın hepsinde forma giyerken, 4’de gol atmayı başardı.

İSMAİL GÜL KİMDİR?

2000 yılında Çorum’da dünyaya gelen İsmail Gül futbola Halk Eğitim Kültürspor’da başladı. Kültürspor altyapısında 2 sezon oynadıktan sonra İl Özel İdare Gençlikspor’a transfer olan İsmail Gül, daha sonra Çimentospor altyapısına transfer oldu. 2 yıldır Çimentospor U19 takımında top koşturan genç futbolcu son sezonda 14 maçta 12 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

(Spor Servisi)