Çift mesaiye devam

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Çorum Futbol Kulübü, kampın üçüncü günü olan dünü de çift antrenmanla geçirdi.

Kırmızı-Siyahlılar, teknik direktör Bahri Kaya nezaretinde günün ilk antrenmanını sabah saat 08.30’da yaptı. Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2’nin ardından taktik çalışma şeklinde geçti.

Çorum Futbol Kulübü günün ikinci antrenmanına ise 16.30’da başladı. Yine tüm futbolcuların katıldığı antrenman ısınma ve 5’e 2’nin ardından taktik çalışma ile devam etti. Antrenmanın son bölümü taktik içerikli çift kale şeklinde geçti.

Bugünü de çift antrenmanla geçirecek olan Çorum Futbol Kulübü, akşam antrenmanında tam saha çift kale maç yapacak.

Öte yandan, Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle kampta hazırlık maçı yapmayacak. Kırmızı-Siyahlılar hazırlık maçları yerine tam sahada çift kale maçları oynayacak.

(Spor Servisi)