Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tevfik Kış Spor Salonu'nda 6 Şubat'a kadar gerçekleştirilecek şampiyonaya 45 ilden 148'i kadın 358 sporcu katılacak.

Şampiyonanın Çorum'da yapılan teknik kurul toplantısına, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Federasyon As Başkanı Taner Sağır, Bayanlar Teknik Kurul Başkanı Ferhat Coşkun, Erkekler Teknik Kurul Başkanı Mücahit Yağcı, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Cahit Oğuzkan ve Federasyon Genel Sekreteri Erol Gül katıldı.

Şampiyonanın açılış seremonisi yarın saat 14.30'da yapılacak. İlk müsabakalar ise kadınlarda 45, 49, 55, 59 ve 64 kilogram, erkeklerde ise 55, 61, 67 ve 73 kilogram kategorilerinde başlayacak.

