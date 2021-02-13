Bu kez af yok!

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, 22.hafta maçında yarın kendisi gibi ilk 5’i kovalayan Afjet Afyonspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Sezonun olduğu gibi ikinci yarının da ilk iki maçında Manisa FK ve Kocaelispor’a yenilen Çorum Futbol Kulübü, 20 maçta topladığı 26 puanla 11.sırada yer alırken, play-off yolunda puan kaybetme lüksü bulunmuyor. Kocaelispor yenilgisinden sonra yarınki zorlu Afyonspor maçını kazanmak zorunda olan Çorum Futbol Kulübü, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve öğleden sonra karayolu ile Afyon’a gitti. Galibiyete odaklanan kırmızı-siyahlılarda sakatlıktan yeni çıkan Mehmet Sedef dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

34 puanla 8.sırada yer alan Afjet Afyonspor cephesinde de tüm planlar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Teknik direktörlük görevine Bahaddin Güneş’in gelmesinden sonra 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan ve son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen Afyon ekibinde ise Alper Tursun sarı kart cezalısı olduğu için takımdaki yeri alamayacak.

Play-Off’u kovalayan ve Çorum FK ve Afjet Afyonspor arasında yarın Afyon Zafer Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Can Cengiz yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Can Cengiz’in yardımcılıklarını da aynı bölgeden Uğur Aydoğdu ile Çağrı Yıldırım yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Yalçın Taşkınfurat da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Spor Servisi)