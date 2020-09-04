Başkan kampta

Dün akşam saatlerinde Ankara’dan kamp ziyareti için Bolu’ya hareket eden Başkan Fatih Özcan, bugün teknik direktör Bahri Kaya ile bir araya gelecek. Takımın durumuyla ilgili bilgi alacak olan Başkan Özcan, akşam saatlerinde yapılacak çift kaleyi izledikten sonra Ankara’ya geri dönecek.

(Spor Servisi)