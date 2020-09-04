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Başkan kampta

Çorum Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdürürken, Başkan Fatih Özcan kampı ziyaret etti.

Spor 04.09.2020, 00:05
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Başkan kampta

Dün akşam saatlerinde Ankara’dan kamp ziyareti için Bolu’ya hareket eden Başkan Fatih Özcan, bugün teknik direktör Bahri Kaya ile bir araya gelecek. Takımın durumuyla ilgili bilgi alacak olan Başkan Özcan, akşam saatlerinde yapılacak çift kaleyi izledikten sonra Ankara’ya geri dönecek.

(Spor Servisi)

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