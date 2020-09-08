Flaş Haber“Çorum iyiye gitmiyor”
Afjet Afyonspor’a deneyimli sol bek
Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden Afjet Afyonspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Spor 08.09.2020, 18:32
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İlk beş mücadelesi verecek olan Afyonspor son olarak geçen sezonu Bodrum Belediyesi Bodrumspor’da geçiren 32 yaşındaki sol bek Emre Özkan’ı renklerine bağladı.
Emre Özkan geçen sezon Bodrum Belediyesi Bodrumspor’da 21 resmi maça çıkarken, 1 gol attı. Deneyimli sol bek, bu maçlarda 5 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.
(Spor Servisi)
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