Flaş Haber“Çorum iyiye gitmiyor”
Osmancık’ta trafo yangını
Çorum’un Osmancık ilçesinde bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Osmancık 08.09.2020, 14:22
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Olay Danişment Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşak karşında bulunan bir trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonrası kontrol altına alınarak çevrede bulunan ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.
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