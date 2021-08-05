Osmancıklı Ali Sivri Orgeneralliğe terfi etti

Kararlara göre, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Ayrıca 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı.

YAŞ kararları çerçevesinde, Osmancık ilçesinin Yazı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de Orgeneral oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığından, Ali Sivri ile birlikte Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Orgeneralliğe terfi ettirildi.

(Mustafa ULUSOY)