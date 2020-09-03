Osmancık'ta 64 EBA destek noktası oluşturuldu

Uzaktan eğitim süreci çerçevesinde Osmancık'ta EBA'ya erişim sağlayamayan öğrenciler için kurulan EBA destek noktaları hizmete girdi.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, EBA'ya erişim sağlayamayan ve derslerini takip edemeyen öğrenciler için Osmancık'ta da EBA destek noktaları oluşturulduğunu belirterek “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA'ya erişim sağlayamayan ve derslerini takip edemeyen öğrenciler için tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmancık'ta da EBA destek noktaları oluşturuldu. 10 okulumuzda 64 bilgisayarla oluşturulan, internet erişimi bulunan EBA destek noktalarımıza öğrencilerimiz okulları aracılığı ile ulaşabilecek. Destek noktalarımızın sayısı diğer okullarımızın da çalışmalarıyla artmaya devam edecek.”dedi.



Bu kapsamda, Osmancık Halk Eğitim Merkezi 15 bilgisayar, Orgeneral Ahmet Çörekçi YBO 6 bilgisayar, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu 4 bilgisayar, Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 bilgisayar, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 4 bilgisayar, Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu 4 bilgisayar, Osmancık İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 bilgisayar, Ömer Derindere Fen Lisesi 3 bilgisayar, Atatürk Ortaokulu 6 bilgisayar, Osmancık İmam Hatip Lisesi 3 bilgisayardan oluşan toplamda 64 EBA destek noktası oluşturulmuş oldu.