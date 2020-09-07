Flaş Haber“Çorum iyiye gitmiyor”
“Koyunbaba için AYM’ye başvuracağız”
Koyunbaba Türbesi’nin yanındaki yapının kendilerine devrini isteyen Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi, şimdi hakkını Anayasa Mahkemesi’nde arıyor.
Osmancık 07.09.2020, 20:17
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Osmancık’ta bulunan Koyunbaba Türbesi’nin camiye dönüştürülmesi konusunda Çorum İdare Mahkemesi’nde açılan davanın reddedilmesi üzerine karara karşı Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurduklarını belirten Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy, “Danıştay 10.Hukuk Dairesi iki cümleden ibaret gerekçe yazarak temyiz talebimizi reddetti. Bu karara karşı karar düzeltme yoluna başvuracağız. İlerleyen süreçte Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar konuyu taşıyacağız” dedi.
(Haber Merkezi)
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