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Kargı tulum peyniri Kars’ta tanıtıldı

Kars Valiliği öncülüğünde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde 20’yi aşkın ilden yöresel peynirlerin tanıtıldığı ‘Yöresel Peynirler Kars Buluşması’na peynir üreticileri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çorum, etkinliğe Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum Yatırım Destek Ofisi öncülüğünde İtalya’da dünya peynir üçüncülüğü, Almanya’da ilk 10 derecesi bulunan “Kargı tulum peyniri” ile katılım sağladı.

Kargı tulum peyniri Kars’ta tanıtıldı

Kars Valiliği öncülüğünde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde 20’yi aşkın ilden yöresel peynirlerin tanıtıldığı ‘Yöresel Peynirler Kars Buluşması’na peynir üreticileri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çorum, etkinliğe Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum Yatırım Destek Ofisi öncülüğünde İtalya’da dünya peynir üçüncülüğü, Almanya’da ilk 10 derecesi bulunan “Kargı tulum peyniri” ile katılım sağladı.

04 Ekim 2019 Cuma 19:36
Kargı tulum peyniri Kars’ta tanıtıldı

Meşhur Kargı tulum peynirini, Kargı’da veteriner hekimlik yapan ve peynir üreticisi olan Hüseyin Büyükçorak tanıttı. Büyükçorak, “2 veteriner hekim olarak köylerde yaşayan insanlarla, hayvanlarla ve yöresel peynir üreten insanlarla sürekli bir aradayız. 1900’lü yıllardan beri geleneksel olarak üretilen ve Kargı yöresine has olan peynirimizi önce Türkiye’ye daha sonra Dünya’ya tanıtmak amacıyla, köylülerimizin bu işten para kazanarak bu peynirin üretimini bırakmaması ve köylülerimizi cesaretlendirmek ve desteklemek için peynirimizi fuar ve festivallerde tanıtıyoruz” dedi.

3. Uluslararası Peynir Festivali (Slow Food Bodrum) (11-14 Nisan 2019), İstanbul Peynir Festivali (18-21 Nisan 2019) ve Ankara Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine (19-21 Eylül 2019) katılım sağladıklarını, şimdi de peynir memleketinde Yöresel Peynirler Kars Buluşması’na katıldıklarını belirten Büyükçorak, şunları söyledi:

“Peynirimizin lezzetinden bahsetmek gerekirse, peynirimiz çiğ sütten yapılan nadir peynirlerden bir tanesidir. Pastörizasyon işlemine tabi tutulmayıp sütün kendi sağım sıcaklığıyla mayalanması gerekir, mayalanma işleminden sonra 5 ay boyunca olgunlaşmaya bırakılır ve 5 aylık süreç sonunda özenle kesilip dikilen koyun derilerine basılır. Peynirimizin lezzeti yaylada tamamen doğal beslenen hayvanların çiğ sütünden elde edilmesi, koyun keçi inek sütlerinden yapılması, 5 aylık olgunlaşma sürecinden geçmesi ve deri tulumlara basılmasından geliyor, ayrıca hem çiğ sütten elde edilmesi hem de elle basım gerektirilmesi açısından fabrikasyon olma ihtimali yoktur, fabrikasyonu olmadığı için kısıtlı miktarlarda yaylalarda üretilir bu yüzden az miktarda ve her yerde bulunamayan gurme bir lezzettir” dedi. (Haber Merkezi)

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