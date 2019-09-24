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İki veteriner çiftlik kurup kargı tulumu üretimine başladı

Kargı’da iki veteriner hekim tarafından kurulan çiftlikte Geleneksel Kargı Tulumu üretilerek satışına başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Engin Bahçeci, ilçedeki tek veteriner hekim kliniğinin de kendileri tarafından işletildiğini belirterek, Kargı Yaylası’nda ve tamamen yaylada beslenen inek, koyun ve keçilerden sağılan sütle yapılan tulup peynirlerini ülke genelinde toptan olarak satışının yapıldığını ifade etti.

İki veteriner çiftlik kurup kargı tulumu üretimine başladı

Kargı’da iki veteriner hekim tarafından kurulan çiftlikte Geleneksel Kargı Tulumu üretilerek satışına başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Engin Bahçeci, ilçedeki tek veteriner hekim kliniğinin de kendileri tarafından işletildiğini belirterek, Kargı Yaylası’nda ve tamamen yaylada beslenen inek, koyun ve keçilerden sağılan sütle yapılan tulup peynirlerini ülke genelinde toptan olarak satışının yapıldığını ifade etti.

24 Eylül 2019 Salı 18:56
İki veteriner çiftlik kurup kargı tulumu üretimine başladı

Peynirin tanıtımı amacıyla 11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Uluslararası Peynir Festivali’ ne (Slow Food Bodrum) katıldıklarını belirten Bahçeci, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği ve himayesinde ülkede ilk kez düzenlenen İstanbul Peynir Festivaline İstanbul Kongre Merkezinde katılarak yöresel ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Deri içerisindeki tulum peynirinin bozulma yapmadığını ve ilk günkü tadını ve lezzetini koruduğunu anlatan Veteriner Hekim Engen Bahçeci, “derinin özel olmasının sebebi ise 1 yıl doyunca doğada kurutularak hazırlanmasıdır. Hiçbir madde ve kimyasal içermez. 22 kg sütten 1 kg Kargı Tulum peyniri üretilir. 5 ay (yaklaşık 150) gün yoğrularak hazırlanır” dedi. (Haber Merkezi) şma toplantısındaki çalışmalar ve muhabirlerle yaptığım görüşmelerde derneğimiz ve çölyak hastalığı hakkında bilgiler verdim. Çorum Çölyak Derneği olarak çok başarılı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Türkiye’nin her yerinden birçok dernekle iletişim kurma şansım oldu. Özellikle STGM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Levent Korkut, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Operasyon Bölüm Başkanı- Elçi Müsteşar Andre Lys, İsveç Büyükelçiliği Katılım Öncesi ve İnsani Yardım Bölüm Başkanı Müsteşar Malin Stawe ile derneğimiz ve çölyak hakkında konuştuk. Ayrıca STGM ve Sivil Düşün çalışanları, çalışmalarımıza katkı sağlayan uzmanlarımız Özgür Mehmet Kütküt ve Özgür Kurtuluş ile görüşme şansım oldu. Organizasyona emeği geçen, festivale katılmamızı sağlayan ve yakın ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Çorum’dan organizasyona katılan İçimizdeki Mücevher Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Ertan Uzuner, Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak ile birlikte ilimizi temsil etmenin mutluluğunu yaşadık” dedi. (Haber Merkezi)

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