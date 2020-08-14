İskilip’te hafızlık kayıtları başladı

İskilip İmam Hatip Ortaokulu’ndan yapılan paylaşımda; “ Çakmak Dede Kur'an Kursu işbirliği ile Hem Ortaokul Hem Lise kademelerimizde hafızlık eğitimi başvurularımız başlamıştır. Hafızlık eğitimi başvuruları ve normal İmam Hatip Ortaokul eğitimi başvuruları için irtibat numaramız 0364 511 67 23 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgileri alabilirsiniz. Adresimiz Adliye Sarayı yanı İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İskilip imam Hatip Ortaokulu.

Kesin kayıtlarımız seviye belirleme sınavı sonrası yapılacaktır. Son başvuru tarihi: 21.09.2020 Pazartesi günü olup kayıtlar için geç kalmayın. Ayrıca servis imkânlarımız mevcuttur” denildi. (Haber Merkezi)