Son Dakika

Evde çıkan yangın ormana sıçradı

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Çomu köyünde bir evde yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangın itfaiye ve Orman İşletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. 

İskilip 10.08.2020, 17:06
59
Evde çıkan yangın ormana sıçradı

Edinilen bilgilere göre, Araplar mahallesinde Sadık Arapoğlu’na ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, alevler evin yan tarafında bulunan ormanlık alana da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen İskilip Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında Arapoğlu’na ait kullanılamaz hale geldi. 
Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
26°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 10 Ağustos 2020
İmsak 04:01
Güneş 05:39
Öğle 12:51
İkindi 16:41
Akşam 19:52
Yatsı 21:24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@