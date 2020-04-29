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Yurtta kalan 314 kişi evlerine gönderildi

 SUUDİ ARABİSTAN''dan  Çorum’a getirilen ve kent merkezinde bulunan yurtta  karantinaya alınan 314 kişi,   evlerine gönderildi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 00:52
Yurtta kalan 314 kişi evlerine gönderildi

Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 Nisan'da Yurda  yerleştirilen, Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ile umre için kutsal topraklara gidenlerden oluşan 314 kişinin 14 günlük karantina süresi bitti.

Sağlık görevlileri tarafından son kez kontrolden geçirilen ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan vatandaşların memleketlerine uğurlanması dolayısıyla yurt bahçesinde tören düzenlendi.

314 kişiyi uğurlamak için gelen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 314 kişiyi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Artık sizler, bizim fahri hemşehrimiz oldunuz. Çorum halkı olarak sizleri en iyi şekilde misafir etmeye çalıştık. Çok şükür bu süreci sorunsuz atlattık." dedi.

Konuşmaların ardından Çorum Belediyesince ramazan dolayısıyla hazırlatılan ve mahalleleri dolaşarak ilahiler ve dini ezgiler seslendiren "Ramazan Tırı"ndaki sanatçılar tarafından kısa bir konser verildi.

Karantina süreleri dolan vatandaşlar da hem konaklama hem de hizmet şartları dolayısıyla devlet büyükleri başta olmak üzere  özel güvenlikçiler dahil  emeği geçen herkese teşekkür etti.Daha sonra 314 kişiyi 38 kente taşıyacak otobüsler, yurttan ayrıldı.

(Yusuf ÇINAR)

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