Yenilikçi çözümlerle “Yataş”

Yataş Grup Mağaza Yöneticisi Doğan Güneş, Çorum’a Türkiye’nin en büyük Yataş Beddinglerinden birini açtıklarını belirterek, 3 katlı mağazanın 1.500 metrekarelik alanda hizmet vereceğini söyledi. Doğan Güneş, “Çorum halkını dünyanın en kaliteli uyku sistemleri ile buluşturduk. En ileri teknolojiyi Çorum’a getirdik” dedi.

Modern dekorasyon anlayışıyla yenilikçi çözümler sunduklarını anlatan Mağaza Yöneticisi Güneş, Yataş’a özel olan Woolmark yün, Celliant kumaş, Wallaby yay, Pro Packet yay sistemi gibi daha pek çok patentli teknolojiyi de Çorum’a taşımış olduklarını ifade ederek, “Yatakta pazar lideriyiz. Sektördeki liderliğimizi koruma ve sürdürme kararlılığı içindeyiz. Uluslararası nitelikte, global bir şirket olma yolunda ilerliyoruz” diye konuştu.

(Aliye ÖNCEL)

