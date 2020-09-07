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Yaralı şahini itfaiye kurtardı

İtfaiye eri tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Güncel 07.09.2020, 20:20
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Yaralı şahini itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Çorum Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Ali Öremiş, Danın köyü yakınlarında arazide yaralı bir şahin olduğunu fark etti. Yaralı şahini alan Öremiş, tedavisini yaptırmak üzere Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürerek teslim etti.

Av sezonunun başlaması nedeniyle araziye çıktıklarını dile getiren Öremiş, “Burada yaralı bir şahin bulduk. Ben bunu vuran şahsa avcı demiyorum. Bunlar tamamen bir cani. Çünkü biz avcılar doğayı korunmasını da biliriz. Kurallar çerçevesinde avlanmasını da biliriz. Yoldan geçerken yaralı şahini tesadüfen oğlum gördü. Kanadının altı iltihap bağlamış. Tedavisini yaptırmak üzere yaralı şahini Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdük” dedi. (İHA)

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