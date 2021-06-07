Ülkü Ocakları’ndan ODAK2023 yazılımı

Türk gençlerinde okuma ve anlama hızının geliştirilmesi ve zaman tasarrufu sağlarken okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik anlayarak hızlı okuma yazılımı olan ODAK2023’ü hizmete sunuldu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türk gençliğinin başarısı içi ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Tosik açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Ülkü Ocakları Genel merkezimizce gençlerin eğitimlerini desteklemeye yönelik çıkarılan anlayarak hızlı okuma yazılımı ODAK2023, hızlı okuma ve anlama tekniklerini en kısa zamanda öğreten bir eğitim materyalidir. ODAK2023 size LGS, YKS, KPSS, ALES gibi sınavlarda zaman tasarrufu sağlamaya ve beynin fotografik hafızasını güçlendirmeye yönelik çalışmalar sunar. Kitap okuma alışkanlığınızı üst seviyelere çıkarabilir. Sınavlarda zaman tasarrufu sağlamak iisteyen gençlerimiz ODAK2023’ü il ve ilçe ocaklarımızdan temin edebilir. Türk gençliğinin başarısı için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, “Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı ODAK2023” yazılımını temin etmek isteyen herkesi il ve ilçe ocaklarına davet etti.

(Haber Merkezi)

