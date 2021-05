Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu yine TÜPRAŞ oldu

İSO 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2020 yılı sonuçları açıklandı.

İSO Odakule'de Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020” araştırmasına göre, 2020 yılında üretimden satışlara göre en büyük kuruluş geçen yıl olduğu gibi 58 milyar 593 milyon TL ile TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) oldu.

Sıralamada ikinci 45 milyar 223 milyon TL ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., üçüncü 31 milyar 242 milyon TL ile Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. ve dördüncü de 30 milyar 812 milyon TL ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. oldu. Toyota'yı takip eden beşinci sıradaki şirket ise isminin açıklanmasını istemedi. Diğer yandan Star Rafineri 24 milyar 30 milyon lirayla altıncı, Arçelik 21 milyar 803 milyon lirayla yedinci, Tofaş 20 milyar 719 milyon lirayla sekizinci, Ereğli Demir ve Çelik 16 milyar 976 milyon lirayla dokuzuncu, İskenderun Demir ve Çelik ise 16 milyar 910 milyon lirayla onuncu sırada yer aldı.

On birinci sırada Aselsan, on ikinci sırada İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi, on üçüncü sırada Çolakoğlu Metalurji, on dördüncü sırada Hyundai Assan Otomotiv, on beşinci sırada Mercedes-Benz, on altıncı sırada Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi, on yedinci sırada BSH Ev Aletleri, on sekizinci sırada Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, on dokuzuncu sırada Gram Altın Pazarlama, yirminci sırada ise Vestel Beyaz Eşya yer aldı.

Sanayi sektörü başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin büyümesinden ihracatına, finansmandan yatırım iklimine kadar birçok alanda detaylı bilgiler içerdiği için önemli bir gösterge olan araştırma, aynı zamanda şimdiye kadarki en erken tarihte açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması oldu.

(Haber Merkezi)