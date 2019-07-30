Türkiye’de ilk “Mor Taksi” uygulaması Çorum’da

“Engelsiz bir Çorum için Mor Taksi” uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, uygulamanın Türkiye genelinde ilk olduğuna dikkat çekti.

Mor Taksi uygulaması için Hürriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri Selami Koçyiğit ve Fevzi Bilgin, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Ayakkabıcılar ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şube Başkanı Yusuf Hoşnut, Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı.

Seçim döneminde, engelli vatandaşlar için Mor Taksi uygulamasını başlatacakları sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, “Böylece şehrimizin, engelli vatandaşlarımız için rahat, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanabildiği bir şehir hüviyetini pekiştirmiş olacağız. İl Trafik Komisyonu’ndan il merkezine tahdit edilen 493 adet T plakanın 10 adedi, Mor Taksi için tahsis edildi. Sarı taksi hizmeti veren 4 adet gönüllü plaka sahibi esnaf, engelli vatandaş taşımaya uygun araç satın aldı.

Yönetmelikte 5 adet araca bu uygulamaya ihalesiz geçiş için izin verildi. 5 adetten sonraki talepler ihale yöntemiyle plaka satılarak tahsis edilecektir. İlk geçişteki 4 adet araç, mevcut taksi duraklarında hizmete devam edecektir. Engelli vatandaşlarımız takside taşınmadığı zaman, Mor Taksiler normal vatandaş taşımaya devam edecektir. Mor Taksi uygulaması için belediyemiz mobil uygulaması, web sitesi ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü web sitesinde kolay ulaşılabilirlik için uygulama sekmesi eklenmiştir. Uygulama şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ve Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şube Başkanı Yusuf Hoşnut da, bu değerli hizmet için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek, Mor Taksi’ye bindi ve kısa bir şehir turu yaptı.

Törende ayrıca Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ve Mor Taksi sahiplerine desteklerinden dolayı hediye takdim edildi.

(Taner ŞİMŞEK)