Türkan Saylan anısına ezgi hazırladılar
Eğitimci Yeter ve Sadi Döner çifti, Türkan Saylan anısına bir eser hazırladı. Türkan Saylan için hazırlanan eserde ‘Çağdaş yaşam borçlu sana, bu gönüller bağlı sana’ denildi.
Güncel 26.03.2022, 19:56 26.03.2022, 20:01
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Çorum’da müziğe büyük emekleri geçen, çok sayıda müzisyen yetiştiren Eğitimci Yeter ve Sadi Döner çifti Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan’ı anmak üzere bir ezgi hazırladılar.
Söz ve müziği Sadi Döner’e ait eseri Yeter Ayık Döner seslendirirken, vokalde Sinan Arslan ve Eylül Sariataş yer aldı.
Sosyal medyada “Türkan Saylan için düzenlediğimiz bu ezgimizle onu saygı ve özlemle anıyoruz” diyerek paylaşılan eser kısa sürede büyük beğeni aldı.
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